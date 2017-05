La mujer y las hijas de Guardiola estaban en el atentado de Manchester

Cristina Serra y las hijas de ambos, Valentina y María Guardiola, acudieron a presenciar en directo el multitudinario concierto de la estrella pop estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena, con capacidad para más de 20.000 personas.

El atentado suicida, que se produjo a las 22:35 hora local (21:35 GMT), poco después del fin del concierto, dejó 22 muertos y 59 heridos, 12 de ellos menores de 16 años.

La cuenta de Twitter vinculada con Pep Guardiola, de 46 años, publicó un mensaje en el que condena el atentado, envía sus condolencias a “las familias y amigos de las víctimas” y muestra su dolor por lo sucedido en Manchester.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester

