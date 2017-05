Los memes no perdonan ni al Papa: el cara a cara de la reunión con Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el papa Francisco se han reunido por primera vez este miércoles en el Vaticano tras meses de discrepancias en torno a diversos temas como el medioambiente y la inmigración.

Un encuentro con pocas sonrisas y demasiado formal que duró 27 minutos, y se desarrolló dentro de la normalidad y rigidez del protocolo, con la entrega mutua de regalos y la presentación de la delegación estadounidense.

En esta línea, durante el intercambio de regalos el Sumo Pontífice le entregó a Trump un documento que redactó para la Jornada Mundial de la Paz y una medalla con una rama de olivo. “Se lo entrego a usted, para que sea instrumento de paz”, le dijo Francisco; a lo que Trump contestó: “Necesitamos paz”. Antes de abandonar la biblioteca privada del Palacio Apostólico, el mandatario se despidió con la siguiente promesa: “No olvidaré lo que me ha dicho”.

-La única broma de la reunión-

El papa Francisco bromeó durante la audiencia con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, al preguntarle con tono divertido a la esposa Melania si solía prepararle a su ilustre marido “potica”, un popular postre de Eslovenia, país natal de la ex modelo.

Buena parte de los testigos creyeron que el papa se refería a la italiana “pizza” ya que el plato esloveno se pronuncia “potizza” en italiano.

“¿Qué le das como comida, potica?”, le preguntó en español con la ayuda de un traductor a la primera dama estadounidense, quien sin duda alguna confirmó: “Si, potica”.

“Potica” es un bizcocho enrollado que se sirve con crema de leche. Su alto contenido de mantequilla y azúcar, sin embargo, permite una comparación con la italiana pizza, que también tiene muchas calorías.

-La red se mofa del Papa-

Sin embargo, lo que ha captado la atención de los internautas han sido las caras del Papa Francisco, compartiendo esta imagen como “resumen” del encuentro mantenido entre ambos líderes, y haciendo referencia a que el Papa había sido “secuestrado”.

“Buena foto de un alegre papa Francisco haciéndole el ‘tour’ a Trump. ‘Sillas, suelo, paredes,… Ya está, vete’”, bromea otro usuario de Twitter.

Nice shot of a cheerful Pope Francis giving Trump the tour. 'Chairs, floor, walls … We're done, get out.' pic.twitter.com/94Rv9U8h9t

Muchos recurrieron a las redes sociales para comparar cómo cambian las expresiones entre la visita de Donald Trump al papa Francisco y cuando el papa se reunió con Barack Obama, emulando el refrán de “las comparaciones son odiosas” , ya que su encuentro con Obama duró 50 minutos frente a los 27 que el papa le ha dedicado a Trump. “El papa Francisco parece que preferiría estar en cualquier otro lugar a encontrarse con Trump. Así es como se veía con el presidente Obama”, reza el mensaje de una internauta, quien adjunta unas fotografías del momento en el que ambos se reunieron en el Vaticano en marzo del 2014

Pope Francis looks like he'd rather be ANYwhere else than meeting Trump. This is how he looked with Pres Obama #PopeFrancis #POTUSAbroad pic.twitter.com/5xKttOWV2n

— Jackie (@LiberalMmama) May 24, 2017