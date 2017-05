"Pill Cosby": el trago que causa polémica en Washington

Un bar de Washington pidió disculpas y retiró de su carta un coctel bautizado “Pill Cosby”, en el que flotaban unas píldoras vacías, en referencia al comediante estadounidense Bill Cosby, acusado de abusar sexualmente de mujeres a las que supuestamente drogó primero con pastillas.

Aunque aseguraron que el nombre de la bebida trataba de sensibilizar a la clientela sobre el tema del abuso sexual, los propietarios del establecimiento reconocieron que su idea había sido “de mal gusto”.

“Las acusaciones hacia el señor Bill Cosby son graves y de ninguna forma teníamos la intención de tomar a la ligera el sufrimiento relacionado con su comportamiento”, escribieron el lunes en un comunicado Davin Gentry, Kevin Hallums y John Geiger, gerentes del bar “Diet Starts Monday”.

