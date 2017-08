Harvey ya no está solo: Irma pasa de tormenta tropical a huracán en su camino hacia en Caribe

Irma, la novena tormenta tropical del año en el Atlántico, se convirtió hoy en huracán de categoría 2 al oeste del archipiélago de Cabo Verde al subir sus vientos máximos sostenidos a 100 millas por hora (155 km/h) en su camino hacia el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

El CNH advirtió que Irma seguirá fortaleciéndose, por lo que es probable que se convierta en un huracán de categoría mayor esta noche, con vientos de más de 178 kilómetros por hora, lo que lo haría "extremadamente peligroso".

Irma pasó directamente de tormenta a huracán de categoría 2 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5, a unas 650 millas (1.050 kilómetros) al oeste de las islas de Cabo Verde, frente a la costa noroeste africana, señaló el NHC en su boletín de las 15.00 GMT de hoy.

#Irma expected to intensify to a hurricane as it moves across the tropical Atlantic during the next few days. pic.twitter.com/oIcyiyb9Z7

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 30, 2017