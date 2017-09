Disneyland París prohibe a un niño ser princesa por un día y tuvo que disculparse

Disneyland París tuvo que disculparse con el pequeño Noah, un fanático de Frozen, por prohibirle la posibilidad de participar en la actividad del parque temático "Princesa por un día".

La madre del niño de tres años, Hailey McLean Glass, envió un mail al recinto para reservar esta actividad como regalo de navidad para su hijo. "Yo sabía que no habría nada que le encanta más que llegar a usar un vestido bonito, ponerse maquillaje como mamá lo hace y tener su foto siendo una de sus amadas princesas de Disney", explicó.

Sin embargo, la respuesta de la sede francesa de Disney no fue lo que esperaba. El parque de diversiones respondió a través de un correo que "por el momento no es posible hacer una reservación en \’Princesa por un día\’ para un niño. Estaremos felices de hacerle llegar un paquete con productos de princesas así como un libro de autógrafos por un total de 300 euros"

McLean indignada por no poder realizar el sueño de su hijo realizó sus descargos en su blog personal Sparkles and Stretchmarks. "Si mi hijo quiere llevar un vestido en Disneylandia y tener un poco de pintura de cara de princesa hecho, él absolutamente puede … no sólo porque lo digo, sino porque la legislación de la UE lo respalda sobre esto … La discriminación de género NUNCA está bien y es ILEGAL", escribió.

Si una niña quiere ser un súper héroe, puede serlo. Si ella quiere ser un jedi, puede serlo. Ella puede ser lo que quiera … al igual que Walt Disney mismo dijo: "¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo!"… A menos que seas un niño que quiere una experiencia de Princesa en Disneyland aparentemente… no lo puede hacer!", expuso

Tras la viralización del contenido de su sitio web, la madre fue entrevistada por distintos medios con el fin de, según ella misma, presionar a la cadena y dar a conocer a todo el mundo el derecho a la igualdad.

Disneyland París se puso en contacto con la mujer el 31 de agosto para disculparse, indicaron que la respuesta que recibió no es reflejo de sus políticas y que prometen actualizar a todo su personal en esto.

Inclusive la empresa cambió la redacción en su sitio web para eliminar la línea que dice: la experiencia Princess es "conceder los deseos de las niñas", para hacerlo más inclusivo.