Huracán Irma: evacuación convierte a Miami en una ciudad fantasma

El gobernador de Florida, Rick Scott, llamó a todos los habitantes de este estado del sureste de Estados Unidos a estar listos para evacuar "pronto" antes de que el potente huracán Irma toque tierra el fin de semana.

"No ignoren las órdenes de evacuación. Recuerden que podemos reconstruir su hogar, no podemos reconstruir su vida. Todos los floridanos deben estar preparados para evacuar pronto", señaló en rueda de prensa.

Florida cuenta con 20 millones de habitantes y, por ahora, más de un millón de personas están sujetas a las órdenes de evacuación obligatorias que rigen en ese estado y en el vecino Georgia.

"La tormenta es poderosa y mortal", señaló Scott.

En el centro turístico de Miami y en Miami Beach casi ya no queda población. Pese a que el huracán ha perdido fuerte, su potencia aún es temible. Varios sectores de Miami ya presentan más semejanza a una ciudad fantasma que a uno de los mayores centros turísticos mundiales.

Al menos 17 personas han perdido la vida al paso de Irma por el Caribe, mientras Cuba y Florida se preparan para su impacto.

El huracán fue degradado de categoría 5 a 4, pero sigue considerándose extremadamente peligroso, con vientos de 240 km/h. Se espera que golpee el sur de Florida en la noche del sábado.

"Hoy es el día para hacer lo correcto para su familia e irse tierra adentro por su seguridad", señaló Scott. La tormenta "es más amplia que todo nuestro estado", agregó.

#Irma poses life-threatening danger to coastal areas from storm surge. EVACUATE if told to do so. It could save your life. pic.twitter.com/6VEFNBF73H

— NWS (@NWS) September 8, 2017