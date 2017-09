Relato desde la zona cero del terremoto: "En Chiapas fue un minuto que me pareció interminable"

Un poderoso terremoto de 8,2 grados sacudió el sur de México, dejando al menos 35 muertos, en lo que fue calificado como el mayor sismo registrado en los últimos cien años en el país. El estado de Oaxaca, en el sur, es hasta ahora el más afectado, con 58 personas fallecidas, de acuerdo con José Calzada, secretario de agricultura mexicano que se desplazó a esa región como representante del gobierno federal.

El vecino estado de Chiapas, en cuya costa fue el epicentro, reportó siete muertos. Además, hay tres fallecidos en Tabasco, también en el sur, y las autoridades advierten que este número puede aumentar en las próximas horas. "Lamentablemente tenemos el registro de siete personas fallecidas. Tres ocurrieron en el municipio de San Cristóbal de la Casas, dos en Villaflores, una más en Pijijiapan y una más en Jiquipilas", indicó a Televisa.

En Publimetro conversamos con el periodista mexicano Daniel Valles, desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, cerca del epicentro, quien nos aportó algunos detalles sobre cómo se vivió el sismo.

"Estaba dormido, en un hotel, en el sexto piso, y fui sorprendido por un sonido del concreto tallándose, después, no me podía sostener de pié, pensé en salir, pensé en que no estaba vestido, estaba descalzo, mi equipo de cómputo, mi billetera, todo eso en segundos", narra Valles, quien asegura que es en San Cristóbal de las Casas, Chapa de Corzo, donde se reportan muchos daños materiales: casas, bardas que se han caído, muertos.