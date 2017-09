Un sheriff de Florida insta a la gente a no disparar contra el huracán Irma

"Mostremos a Irma que los primeros en disparar somos nosotros". Esta es la consigna que lanzan a los residentes de Florida (EEUU) dos usuarios de Facebook que han creado en esta red social un evento titulado 'Disparen contra el huracán Irma' que cuenta ya con más de 53.000 participantes.

"No voy a quedarme sentado a esperar, le dispararé justo en el ojo", ha prometido uno de los participantes del evento en un mensaje acompañado por una foto en la que aparece con una escopeta. "Irma piensa que está lista, pero yo lo dudo, carajo", escribe otro usuario de Facebook, que también añadió al mensaje una foto suya con una pistola.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) September 10, 2017