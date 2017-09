San Francisco es golpeada por 800 rayos en una tormenta “apocalíptica”

Las tormentas en San Francisco, California, Estados Unidos, no son un fenómeno poco usual, pero la que se vivió ayer lunes escapó de lo normal y generó más de algún temor entre sus habitantes

A post shared by JohnTaylor Wildfeuer (@feuer_and_ice) on Sep 11, 2017 at 7:33pm PDT

La ciudad fue golpeada por 800 rayos durante todo el día., un espectáculo que conmocionó las redes sociales. Videos y fotos dan cuenta de un hecho que varios medios locales calificaron como “tormenta apocalíptica” por el constante destello de los rayos. Un hecho que se extendió durante todo el día.

A post shared by Kevin Kitsuda (@k.kitphoto) on Sep 11, 2017 at 10:09pm PDT

El aeropuerto de San Francisco tuvo que suspender algunos vuelos, dado que varios rayos golpearon la terminal.

Caught this #Lightning #bolt in SLO-Mo on the iPhone . #San Francisco #Lightning and #Thunder !! Crazy weather in the city! pic.twitter.com/yakaH5kdoj

— Arturo Trujillo (@Turo420) September 12, 2017