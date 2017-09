Maduro acusa a Trump de haberlo amenazado de muerte tras discurso en asamblea de la ONU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de haberlo amenazado de muerte durante la arremetida del mandatario norteamericano en su contra este martes en la ONU.

"Donald Trump hoy ha amenazado de muerte al presidente de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Maduro ante cientos de partidarios tras una "marcha antiimperialista" en Caracas.

El mandatario añadió que el jefe de la Casa Blanca "debe saber" que seguirá gobernando", y lo señaló de ser el nuevo Hitler de la escena mundial.

"La agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, la supremacía racial, imperial, hoy se expresó", afirmó Maduro.

Desde una tarima en el palacio presidencial de Miraflores, también acusó a Trump de haber lanzado una "bocanada de odio y guerra" contra el país petrolero en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

"¡Bravuconadas! Que Donald Trump se trague sus palabras (…), él pasará a la historia y la revolución bolivariana siempre seguirá aquí, de pie", añadió Maduro, vestido con una camisa roja, color que identifica al chavismo.

Frente a unos 130 líderes mundiales, el magnate de los bienes raíces definió al gobierno de Maduro como una dictadura socialista "inaceptable", y aseguró que ayudará a los venezolanos a restaurar la democracia.

"No podemos quedarnos al margen y mirar", sostuvo Trump, quien ya impuso sanciones financieras a Venezuela y a Maduro en particular, y no ha descartado una "opción militar" frente a la grave crisis política y económica venezolana.

Maduro respondió que el líder republicano, a quien llamó "diablo", piensa "que Venezuela es un edificio de Nueva York, que él puede chantajear a los dueños que salen despavoridos y le venden su edificio, su país".

Pero "Venezuela no es una inmobiliaria de Nueva York, es la tierra que parió a los hombres y las mujeres más heroicas de esta tierra", subrayó el gobernante.