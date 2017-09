"Ví las piernas de personas bajo los escombros": El impactante relato desde el epicentro del Terremoto en México

La localidad de Jojutla, en el estado de Morelos, fue una de las más afectadas en el epicentro del terremoto del martes. Luis Tlapa, habitante y fotógrafo en la localidad, comparte con Metro su testimonio e imágenes.

¿Cómo viviste el sismo?

Saliendo de mi trabajo iba con amigo caminando, llegando al mercado, y cuando empezó, sólo pensé en correr a la escuela de mis hijos (de 7 y 11 años). Sentía a la gente gritando, orando, veía las casas que caían. Había mucho polvo, lamentos, gritos. Gente ensangrentada pidiendo ayuda, por sus familiares. En la esquina de la escuela había una capilla y cuando pasé por ahí ya no estaba en pie y pensé lo peor… pero fue una bendición de que los escombros paredes de la escuela cayeran hacia afuera de los salones. Cuando los encontré, pensé en no llevarlos por las calles donde pasé para que no vieran lo que yo vi.

¿Qué es lo más impactante que viste?

Traté de irnos por una calle menos dañada, pero veía gente pidiendo ayuda, una señora con su bebé en brazos totalmente llena de polvo… su casa se había derrumbado. En ese cuerpo ya mis hijos estaban llorando. Vi a cuerpos, se alcanzaban a ver las piernas de personas bajo los escombros. Otras tres personas tratando de alzar un techo tratando de sacarlos. Es una situación en que no sabes qué hacer, qué es lo correcto… y así en todo el camino veíamos a gente llorando llorando, lamentos, lágrimas… es algo que con palabras es indescriptible.

¿Qué es lo que más necesita Jojutla ahora?

Jojutla ha sido la zona más afectada del estado de Morelos, donde más muertos y más casas derrumbadas hay… más de dos mil inmuebles dañados. Nunca me imaginé ver a mi pueblo destruido y yo no podría saber qué viene para Jujutla. Yo con mis hijos trato de hacerme fuerte y les dijo que hay que tener valor y saber enfrentar esto. Yo no sabría decir qué necesitamos, porque hay personas que lo perdieron todo.