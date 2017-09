La descoordinación: el otro escollo que enfrentan los rescatistas en los escombros de México

Los esfuerzos por salvar a quienes siguen en las ruinas de los edificios que se desplomaron por el terremoto del martes en México entran este viernes en una etapa crítica al cumplirse 72 horas desde la catástrofe.

El país sigue luchando codo con codo por rescatar vidas con enorme generosidad y sobran los protagonistas en los que centrar el drama y el éxito en estas jornadas que todavía siguen, por ello conversamos con Erik, un rescatista mexicano, quien se encontraba el día de ayer prestando labores de salvamento en la parte de Xochimilco del pueblo de San Gregorio e Insurgentes Sur, completando jornadas de hasta 16 horas, y el día de hoy se trasladarán a Hidalgo para apoyar a la población, donde asegura, está entre los lugares donde no ha llegado el servicio de ayuda.

Las ganas de ayudar de la gente hace que sobren brazos y falte ayuda , haciendo que uno de los mayores problemas de la catástrofe esté siendo la descoordinación: "Hay un poco de mala organización, somos muchos brigadistas y rescatistas pero no nos permiten apoyar y el personal de la Marina no participa en la remoción de escombros" señala Erik, y añade: "sorprende la cantidad de voluntarios qué hay y que somos sector capacitado pero no se nos permite ayudar como nosotros quisiéramos, el personal de la Marina y ya no nos permiten el acceso y solo cercan la zona pero no ayudan en nada y no quieren dar las 72 horas antes de meter maquinaria pesada", añade.