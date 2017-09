Topos chilenos en México: "No entra maquinaria mientras se pueda sacar más gente con vida"

Viernes 21 de septiembre, Ciudad de México. Viviendo lo que son momentos clave para las labores de rescate, cuando ya han pasado más de 72 horas del terremoto, conseguimos conversar rápidamente con Francisco Lermanda, el jefe de operaciones de los Topos de Chile, que en una breve pausa para tomar un café nos compartió sus impresiones y el estado de la situación, siendo sus primeras palabras la frase: “esto no para”.

La situación que nos describe tiene un denominador común que han repetido varias fuentes dentro de los rescatistas, y es el desorden, algo que Lermanda justifica diciendo que es consecuencia de que se trata de una emergencia de gran envergadura para la nación, y que en estas circunstancias, siempre suelen colapsar los sistemas de emergencia.

“No es muy distinto lo que pasa en México a lo que ha pasado en otras emergencias”, señala, pero puntualiza: “sí había mucha desorganización, no estaban bien establecidos bien los roles, es como que todo el mundo quería hacer lo que podía porque quería ayudar, pero nosotros somos un poco más ordenados, le aplicamos un poco más de organización y de ahí en adelante pudimos establecer algunos protocolos nuestros , compartir experiencias con la protección civil de acá de México y así de alguna manera organizarnos, y a la vez también organizar a los otros grupos de rescate, con planillas, protocolos, procedimientos, a los que se fueron adhiriendo”.

Provenientes de distintas ciudades de Chile como Traiguén, La Serena, Concepción, Collipulli, Vallenar, Salamanca, entre otras ciudades y con la colaboración de Latam Airlines, pudieron desplazarse hacia el lugar un total de 18 brigadistas chilenos, entre ellos 3 mujeres, 2 perros y equipo tecnológico.

“Nosotros traemos un sistema de comunicaciones importante, equipos de radio, base de datos, planillas, y de alguna manera eso ayudó también a que pudiéramos repartir los equipos de radio a todo el mundo, y finalmente hoy día ya estamos en condiciones de funcionar de forma apropiada, con turnos rotativos, salvo los que somos del equipo de operaciones, que se nos hace más complejo porque no podemos descansar, pero por ahí andamos deteniéndonos en algún minuto para un café o sentarse un rato, pero no más allá de 10 ó 15 minutos”, señala un incombustible Lermanda.

El esfuerzo de los Topos chilenos, se suma al de rescatistas estadounidenses, israelíes y colombianos y españoles, que trabajan en diversos puntos de la urbe con el afán de salvar más vidas. En concreto hasta el momento, los especialistas chilenos se encontraban realizando las tareas de rescate al interior de un edificio ubicado en Coquimbo 911 y Sierravista, en la colonia Lindavista, con 8 patrullas de los Topos internacional funcionando y con el apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia y la Marina de México.

En una perseverancia que caracteriza a los Topos y siendo fieles a su lema: “si no te encontramos, no estás muerto”. Lermanda asegura que ya han rescatado a mucha gente y añade, “hoy se cumplía el plazo para meter maquinaria para remover los escombros (según sus protocolos), pero me opuse tenazmente”, y lo corrobora agregando: “siempre se puede sacar más gente viva, por eso estamos haciendo esto y aún nos queda gente desaparecida entre los escombros”, teniendo en cuenta que a veces la resistencia humana supera todas las expectativas como ya ocurrió en el terremoto de 1985, cuando 10.000 personas perdieron la vida.