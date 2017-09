Trump responde con dureza a amenazas de Corea del Norte: "Kim es un loco al que no le importa matar a su pueblo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy a arremeter contra el líder norcoreano, Kim Jong-un, a quien calificó de "loco" y de quien dijo "no le importa matar a su pueblo".

"Kim Jong-un (presidente) de Corea del Norte, obviamente es un hombre loco al que no le importa morir de hambre o matar a su pueblo", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El presidente estadounidense, que se ha enzarzado en los últimos días en un cruce de reproches y descalificaciones con el líder norcoreano, dice también en su mensaje que Kim "será probado como nunca lo ha sido antes", en lo que parece una velada amenaza contra su régimen.

Las acusaciones entre ambos líderes se iniciaron el pasado 19 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, donde Trump dijo que EEUU tenía "una gran fortaleza y paciencia, pero si nos vemos forzados a defendernos o (defender) a nuestros aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte".

En referencia al líder norcoreano, Trump le llamó "hombre cohete" por su afición a probar misiles y añadió que Kim "está en una misión suicida para él y su régimen".

Posteriormente, el ministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, dijo en la sede de la ONU que las amenazas de Trump sonaban como los "ladridos de un perro".

Y la tensión se vio hoy acrecentada cuando el asiático criticó de nuevo el "intimidatorio discurso" ante la ONU y amenazó con detonar una bomba de hidrógeno en el océano Pacífico.

"Ahora que Trump me insultó a mi y a mi país ante los ojos del mundo, barajamos una repuesta al más alto nivel", que estará "más allá de sus expectativas", aseguró Kim en un comunicado publicado por los medios norcoreanos.

