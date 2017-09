Trump enciende las alarmas y acusa a Irán de trabajar con Corea del Norte: "Acaban de probar un misil capaz de alcanzar Israel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo misil que probó Irán con éxito este viernes puede alcanzar Israel.

"Irán acaba de probar un misil capaz de alcanzar Israel. Ellos también están trabajando con Corea del Norte", afirmó Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017