¿Cómo afecta el nuevo veto migratorio de Trump país por país?

En un nuevo intento por cumplir sus promesas presidenciales y "hacer América más segura", el mandatario de EEUU, Donald Trump, reemplazó su polémico veto migratorio a seis países de mayoría musulmana, que expiró este domingo, con un decreto que impone restricciones a ocho naciones, entre las que figura Venezuela.

Los países afectados por la nueva medida son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, precisó Trump en su notificación oficial, que entrará en vigor el próximo 18 de octubre.

Sin embargo, a pesar que el principal motivo de inclusión en la lista es la falta de cooperación de las naciones en materia de seguridad, las medidas no afectan de la misma manera a todos los países involucrados.

En el caso específico de Venezuela, el extenso documento firmado por Trump señala que el país sudamericano ha adoptado los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero sostiene que Caracas "no coopera en la verificación si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública".

Por ello, la suspensión de autorización de viajes se extiende a funcionarios de los órganos responsables por esa verificación, como el ministerio del Interior, el servicio migratorio, el servicio de inteligencia y el ministerio de Relaciones Exteriores.

El país liderado por Kim Jong-un es otra de las naciones que encabezan las nuevas inclusiones en la polémica lista del mandatario estadounidense. La constante tensión y falta de relación alguna entre Washington y Pyongyang es el hecho principal que circunda a esta sanción que prohibe a todos los norcoreanos solicitar visa para ingresar a EEUU.

El gobierno de Corea del Norte no coopera con el gobierno de Estados Unidos en ningún aspecto y no satisface los requerimientos de información compartida", justifica el decreto.

La República de Chad, país de África central, es otra de las nuevas inclusiones. De acuerdo a la Casa Blanca, a pesar que el país es aliado de Estados Unidos contra el terrorismo, aún posee varios grupos terroristas activos "incluyendo elementos de Boko Haram, ISIS-África Occidental y al-Qa'ida en el Magreb Islámico".

Por lo tanto, no podrán viajar al país norteamericano los nacionales de Chad que soliciten visa como "inmigrantes, y como no inmigrantes por negocios, turista y de negocios / turista".

Chad ha mostrado una voluntad clara de mejorar en estas áreas. No obstante, Chad no comparte adecuadamente la información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo y no satisface al menos un criterio clave de riesgo"