Británicos indignados por tour que llevaba a chinos a sacar fotos a la ennegrecida Torre Grenfell

Indignación generó en todo el pueblo británico un tour para visitar la Torre Grenfell, el edificio de viviendas sociales que se incendió en junio pasado dejando cerca de 80 víctimas fatales en Londres.

Durante la jornada del miércoles, el bus turístico se estacionó cerca del edificio siniestrado para que los turistas chinos, que iban a bordo, se bajaran a tomar fotografías de la ennegrecida fachada de la estructura de 24 pisos.

#GrenfellTower – Chinese tourists stopped to pose for photographs at site of Grenfell … – The Sun https://t.co/2J9Y8ALwAD pic.twitter.com/APjInk15Lk

— Grenfell Tower News (@Grenfell247) September 29, 2017