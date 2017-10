Trump asegura que negociar con Corea del Norte y con el “Pequeño Hombre Cohete" es "una pérdida de tiempo"

El presidente Donald Trump dijo este domingo que negociar sobre el programa nuclear de Corea del Norte es una "pérdida de tiempo", luego que trascendiera que Estados Unidos tenía canales de comunicación con Pyongyang.

"Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo intentando negociar con el Pequeño Hombre Cohete", tuiteó el mandatario, aludiendo al líder norcoreano Kim Jong-Un.

"¡Conserva tu energía, Rex, haremos lo que debe hacerse!", agregó.

Durante una visita a Pekín, el secretario de Estado estadounidense indicó el sábado que altos responsables de su país están en contacto con Pyongyang, días después de que se produjera una escalada verbal de amenazas entre Trump y Kim.

…Save your energy Rex, we'll do what has to be done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017