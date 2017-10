Las Vegas recibe mensaje de Barack Obama: "Michelle y yo estamos orando por las víctimas"

La Vegas está viviendo uno de los capítulos más tristes de su historia, un hombre que ha sido identificado como Stephen Paddock, disparó contra los asistentes a un concierto de música country desde el hotel Madalay Bay de donde disparó contra la multitud que estaba disfrutando del concierto.

Al menos 58 personas murieron y 515 fueron heridas, de acuerdo con la información de las autoridades de Las Vegas, el hombre se suicidó y el ataque fue reivindicado por Estado Islámico, pero la investigación sigue en marcha para conocer la línea de investigación exacta.

El tiroteo se produjo hacia las 22.00 horas locales (05.00 GMT del lunes) mientras el cantante de country Jason Aldean actuaba en la jornada de cierre del festival de música country. Según los testigos, hacia esa hora se escucharon largas ráfagas de disparos efectuados posiblemente con un fusil semiautomático, que provocaron el pánico entre los asistentes y que continuaron incluso después de que la banda del artista dejara de tocar.

En algunos vídeos publicados en las redes sociales se pueden escuchar ráfagas de disparos mientras se ve a la gente correr despavorida, de pie preguntándose qué sucede o tirada sobre la hierba protegiéndose de los disparos.

Barack Obama, ex presidente estadounidense, utilizó su cuenta de twitter para recordarle al pueblo de su país que está con ellos. Así lo escribió:

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy.

— Barack Obama (@BarackObama) October 2, 2017