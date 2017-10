Las Vegas: Así fue la peor masacre de la historia de Estados Unidos

Al menos 50 personas murieron cuando el domingo, pasadas las 22:00 hora local (2:00 hora de Chile), un hombre abrió fuego contra la multitud que asistía a un concierto en Las Vegas. Este ataque ya se considera uno de los tiroteos más sangrientos ocurridos en las últimas décadas en Estados Unidos.

El autor de la matanza, identificado como Stephen Paddock (64 años) y quien luego se habría suicidado, disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde miles de personas asistían al cierre de un festival de música country.

"Estamos calculando más de 50 muertos y 200 heridos a este punto", dijo el lunes temprano el sheriff Joseph Lombardo en un balance temporal de muertos y heridos. Poco después, la policía precisó que en total 406 personas fueron hospitalizadas tras el hecho.

Las circunstancias del tiroteo aún son borrosas y los motivos del atacante desconocidos. Ningún grupo asumió autoría y por lo pronto lo manejan como un caso de "lobo solitario" y descartan otros atacantes.

El presidente Donald Trump envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de este "terrible" hecho a través de la red social Twitter. "Mi pésame y condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo en Las Vegas. ¡Qué Dios de Bendiga!", escribió.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017