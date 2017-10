Las Vegas: habla el hermano del responsable del tiroteo más sangriento de EEUU

Eric Paddock, hermano del responsable del tiroteo en Las Vegas, habló respecto a su hermano y señaló que era "simplemente un tipo cualquiera", en declaraciones a varios medios locales a las puertas de su casa en Florida.

Durante la noche del domingo, Stephen Paddock (64), ciudadano estadounidense de Mesquite (Nevada), disparó su arma desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay contra más de 2 mil personas que asistían al último concierto de un festival de música country, dejando 58 víctimas fatales y más de 500 heridos.

The dead terrorist has been identified as #StephenPaddock, authorities said.

Paddock, 64, is from Mesquite, Nev., about 80 miles northeast of Las Vegas and had been known to local law enforcement. pic.twitter.com/JuYSaUSDls

