Qué pasa ahora en Cataluña : Los posibles escenarios tras el caótico referéndum

El de ayer fue un día triste, para España, Cataluña y el mundo, porque nada puede justificar lo que vimos este domingo: porras, patadas, empujones y balines de goma contra los ciudadanos, la violencia en su máxima expresión por parte de las fuerzas del orden.

Decenas de policías y guardias civiles cerraron diversos centros de votación y requisaron el material electoral del plebiscito prohibido por el Tribunal Constitucional, que Madrid decidió impedir a toda costa.

Para abrirse paso entre la multitud concentrada en los colegios electorales para "protegerlos", actuaron con golpes de porra y escudos antidisturbios, en ocasiones arrastrando a personas mayores o tirando del pelo a manifestantes, según mostraban varios videos en redes sociales.

La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron este lunes al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por las violentas cargas policiales. En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.

Además, para este martes además está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

Para Antonio Bar Cendón, Catedrático de Derecho Constitucional, de la Universidad de Valencia era algo previsible: "no sólo era previsible, sino que estaba perfectamente programado. Desde que todo este proceso independentista se inició, fundamentalmente en la segunda etapa del mismo que sigue a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, los líderes del separatismo catalán no han cesado de hacer declaraciones y de adoptar posiciones claramente desafiantes frente al Estado y sus instituciones, como si buscasen desesperadamente la respuesta contundente de éste, para luego presentarse como víctimas de la represión de un 'Estado autoritario' y 'franquista', y legitimar así sus pretensiones de independencia".

¿Y ahora qué?

Las incertidumbre y los interrogantes son máximos. ¿Pero cuáles podrían ser los posibles escenarios?

-¿Declarar la independencia?

El presidente catalán, Carles Puigdemont, que llegó al poder en enero de 2016 con un programa que prometía la independencia, repitió hasta la víspera de la votación que la proclamaría de ganar el sí en el referéndum del domingo.

Según los datos ofrecidos por el gobierno catalán, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación de las que un 90% apostó por el sí. Con esta victoria, la mayoría independentista del parlamento regional había prometido declarar la secesión de esta región del noreste de España.

Y… en caso de independencia, ¿Cataluña podría solicitar su adhesión al bloque europeo? Según la 'doctrina Podri', "cualquier Estado europeo" podrá "solicitar el ingreso como miembro de la UE", siempre y cuando respete valores como "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia" o "Estado de derecho".

Esta solicitud debería, además, ser "aceptada por el Consejo (de la UE) por unanimidad", por lo que España, o cualquier otro gobierno europeo, podría imponer un eventual veto a la candidatura.

-Aplicación del artículo 155 de la Constitución o suspensión de la autonomía catalana-

Una de las herramientas más duras que podría aplicar el gobierno es el artículo 155 de la Carta Magna, que hasta el momento ningún gobierno ha invocado.

"Ahora es imprescindible llevar la política al terreno de la legalidad, a los cauces de los que nunca debía haber salido. Y eso significa también deducir responsabilidades; responsabilidades políticas, pero también jurídicas. La Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el manido artículo 155 de la Constitución y también el Código Penal, han de ser utilizados sin rubor y en la medida que corresponda y sea necesaria, con el debido control parlamentario y de los jueces", declara Cendón.

Se ha presentado como un último recurso, pero el ministro de Justicia pareció este lunes abrir la puerta a su aplicación, al afirmar que el gobierno, que ya puso bajo su tutela el presupuesto catalán, haría "todo lo que la ley permite" para impedir la declaración de independencia.

-Negociaciones-

Para Cendón, " además de reencauzar la política en el ordenamiento jurídico que la regula, es necesario también que los problemas políticos encuentren solución adecuada primero en el propio terreno de la política. Y, desde luego, el problema catalán es un grave problema político que no debemos seguir arrastrando como hasta ahora ni un minuto más. En este sentido, es necesario que las fuerzas políticas -sobre todo las de ámbito nacional- abandonen el sectarismo incapacitante que hoy les condiciona y separa, y que sean capaces de sentarse a negociar una solución que sea lo más satisfactoria posible para todos, catalanes y no catalanes. Y no basta ya con eventuales transferencias de competencias, ni con discutir sobre un euro más o menos de financiación. La cosa es seria y afecta al futuro del conjunto del Estado español y, como tal, en ese ámbito ha de ser resuelta, con la participación más amplia posible, si no puede ser de todos. Ya lo hicimos en el momento de redactar la Constitución de 1978, ¿por qué no volver a hacerlo ahora?".

No habrá solución a este problema si las personas de ambos lados no pueden salvar la brecha. "Muchos dicen que el 'Estado de las Autonomías' está agotado y que es necesario reformarlo. Yo no sé si el término 'agotado' describe muy bien la realidad. Lo que es evidente es que ha fracasado; y ha fracasado porque no ha logrado satisfacer las aspiraciones políticas de vascos y catalanes que eran -con los gallegos- los principales destinatarios del mismo. Y ahora, si tenemos que reformarlo, hagámoslo; pero hagámoslo todos y para todos. No caigamos de nuevo en el error de diseñar una forma política al gusto de quien no le gusta el traje desde el primer día", sentencia Cendón.

-Moción de censura contra Rajoy-

El Partido Popular (PP, derecha) de Mariano Rajoy y los centristas de Ciudadanos, radicalmente hostiles a los independentistas, carecen de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Teóricamente, los socialistas del PSOE y la izquierda radical de Podemos, apoyados por partidos regionales entre ellos los catalanes, podrían reunir una mayoría para tumbar el gobierno de Rajoy.

"Rajoy ya le ha sacado todo el jugo al limón del enfrentamiento y se le está volviendo en contra", consideró Javier Pérez Royo.

Para Pablo Simón, una moción de censura es un escenario que "no es descartable, pero eso debe ocurrir en las próximas 48 horas".

"Si se produce la declaración unilateral de independencia, no hay compromiso, se ha roto totalmente el marco", señaló.

Los socialistas, que han defendido la aplicación de la Constitución, no parecen privilegiar esta vía.

Supondría en efecto que su líder, Pedro Sánchez, hiciera importantes concesiones a los independentistas, quizás un referéndum de autodeterminación con todas las garantías, lo que una parte del PSOE rechaza categóricamente.