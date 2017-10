¿Quién es Stephen Paddock, el tirador de Las Vegas?

Matt Burke / www.metro.us

El tiroteo en Las Vegas del domingo en la noche es considerado ahora considerado el más sangriento en la historia de Estados Unidos. Fue realizado por Stephen Paddock, ciudadano estadounidense de Mesquite, Nevada.

El hombre realizó el tiroteo desde el piso 32 del Mandalay Bay Resort and Casino.

Se dice que Paddock vivía con Marilou Danley en Mesquite, Nevada, a poco más de 100 kilómetros al noreste de Las Vegas. Aún se desconoce el motivo de Paddock para realizar el ataque.

Una foto de Paddock ha rondado en las redes sociales durante la mañana del lunes. En ella sale acompañado de una mujer que parece ser Danley, quien es buscada por la policía.

The dead terrorist has been identified as #StephenPaddock, authorities said.

Paddock, 64, is from Mesquite, Nev., about 80 miles northeast of Las Vegas and had been known to local law enforcement. pic.twitter.com/JuYSaUSDls

