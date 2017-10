El héroe de las Vegas: Ayudó a 30 personas a salvarse antes de recibir un disparo en el cuello

Es probable que Jonathan Smith pase el resto de su vida con una bala alojada en el lado izquierdo de su cuello, un recordatorio imborrable de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia moderna de Estados Unidos.

Smith asistió al concierto junto a otros 9 miembros de su familia y, cuando empezó la balacera desde el hotel Mandalay Bay, su hermano mayor, Louis Rust, agarró las manos de sus seres queridos y empezó a correr, según relata The Washington Post.

Sin embargo, Jonathan se devolvió al ver que sus sobrinas, de 17, 18 y 22 años, se habían separado del grupo. En ese momento, vio que que varios asistentes al concierto se quedaron paralizados ante el ataque. Por eso empezó a gritar que había un “tirador activo”, y empujó a varias personas hacia una zona de parking.

La foto con su rostro mirando a través de sus lentes a la lente de un celular, sentado, con el torso desnudo y unos shorts rojos se viralizó. Más tarde, se conoció su identidad: Jonathan Smith, y de esta manera, todo Estados Unidos y el mundo conocería su heroica historia.

Jonathan Smith, 30, saved ~30 people last night before he was shot in the neck. He might live w/the bullet for rest of his life. #vegasstrip pic.twitter.com/6hLujXWe51

— Heather Long (@byHeatherLong) October 2, 2017