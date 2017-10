Las Vegas: el desconocido paradero de pareja del sanguinario tirador

La "compañera regular" del tirador de Las Vegas Stephen Paddock es una australiana que se instaló hace 20 años en Estados Unidos para trabajar en los casinos, indicó el martes el gobierno australiano.

Marilou Danley, de 62 años, despertó en un primer momento el interés de los investigadores, pero rápidamente se descartó su implicación en el sangriento tiroteo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos.

No está claro si tenía una relación con el tirador o si eran simplemente amigos, aunque algunos medios se refieren a ella como su "compañera regular".

The dead terrorist has been identified as #StephenPaddock, authorities said.

Paddock, 64, is from Mesquite, Nev., about 80 miles northeast of Las Vegas and had been known to local law enforcement. pic.twitter.com/JuYSaUSDls

— BallerAlert (@balleralert) October 2, 2017