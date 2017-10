Polémico fono denuncia en EEUU: buscan deshacerse de amantes, parejas o suegras

En abril de este año, y en su primer discurso ante el Congreso, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interna la creación de una oficina que busca establecer permanentemente un sistema de monitoreo de crímenes cometidos solo por inmigrantes indocumentados.

La oficina, llamada VOICE, siglas para Victims of Immigration Crime Engagement, intenta "darle voz" a aquellos, que según Trump, han sido ignorados por "medios de comunicación y silenciados por grupos de interés". Básicamente se trata de una línea telefónica y oficina "para las víctimas de crímenes de migrantes". El mandatario ordenó al Departamento de Seguridad Interna instalar esa dependencia para canalizar de manera permanente denuncias de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.

A Trump le salió el tiro por la culata, pues cuando esperaba una avalancha de nombres criminales, lo que recibió fueron miles de avistamientos de Ovnis. Fue lo que se convirtió en una excusa perfecta para un troleo masivo en redes sociales.

The VOICE office will assist victims of crimes committed by criminal aliens https://t.co/qdEcccownp pic.twitter.com/fhXgOd7jtM

You want us to report ALIEN CRIMES pic.twitter.com/dvYGqkrBdM

Pero, y a cinco meses de la creación de este departamento, medida que fue ampliamente criticada por gran parte de la población por su eminente carga nacionalista, el balance de la iniciativa ha arrojado grandes incongruencias con respecto a con qué fines se está usando realmente esta línea telefónica.

Los reporteros del medio Splinter News utilizaron la Ley de Libertad de Información para obtener registros de estas llamadas y lo que encontraron fue un espantoso surtido de personas que trataban secretamente de deshacerse de las amantes de sus maridos, de los hijos de sus esposas de matrimonios anteriores y de sus suegros, así como de un montón de quejas mezquinas y de resolución de cuentas. Luego estaba el encantador caballero que estaba tratando de conseguir que su esposa fuera deportada porque ella había presentado cargos contra ella por golpearla.

We obtained logs from the VOICE hotline. Here's what happens when POTUS asks folks to snitch on their neighbors:https://t.co/lkSX5ywGp7 pic.twitter.com/vPFyeF1SY4

— Splinter (@splinter_news) October 4, 2017