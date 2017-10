"¿Dónde hubo fuego cenizas quedan?": Trump ofrece embajada a su ex mujer señalando "si la quieres es tuya"

Una vez más y como es costumbre, el presidente de Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la polémica, está vez producto de un gran ofrecimiento que le realizó a su ex mujer, Ivana Trump.

"Ivana, si la quieres es tuya", estas fueron las palabras con que el mandatario ofreció a su multimillonaria ex pareja el puesto de embajadora estadounidense en República Checa, de acuerdo a la misma mujer en entrevista con la cadena CBS.

“Me acaba de ofrecer ser la embajadora. Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiera con quien quiera. Y me puedo permitir mi estilo de vida. ¿Por qué diría adiós a Miami en el invierno, adiós a Saint-Tropez en el verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta”, señaló en la entrevista.

No obstante, la madre de Donald Jr., Ivanka y Eric rechazó la gran oferta que la llevaría a sus tierras. "Me gusta mi libertad, me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiero y con quien yo quiero, y allí no puedo permitirme este estilo de vida", indicó la magnate criada en la antigua Checoslovaquia.

Ivana, además, aseguró que ella es la responsable de que el presidente de Estados Unidos continúe realizando los incendiarios tuits. "Yo le dije: 'Creo que deberías seguir utilizando Twitter, es una nueva forma… una nueva tecnología. Y si quieres mandar un mensaje sin que sea retorcido y manipulado por The New York Times, es así como lo debe hacer'”

La ex pareja habla una vez por semana, a pesar de su divorcio en 1992, tras 15 años de matrimonio, producto de la infidelidad de Trump con Marla Maple, quien luego se convirtió en su segunda esposa.