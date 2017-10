¿Hablamos? Miles de personas salen a la calle en toda España para pedir diálogo en la crisis catalana

Mientras la bandera independentista prolifera en calles y fachadas de Cataluña y la española se multiplica en el resto del país, una nueva insignia compartida lucha por ganarse un sitio en los balcones apostando por un arma potente para desactivar la crisis entre Madrid y Barcelona: el diálogo.

Miles de personas salieron hoy a las calles de diferentes ciudades españolas en demanda de unidad y diálogo para solucionar el conflicto entre el Gobierno de España y el de Cataluña.

Convocados por la plataforma ciudadana "Hablamos" y vestidos de blanco miles de ciudadanos se agruparon frente a los ayuntamientos de las principales capitales para pedir "sensatez" y "diálogo" entre ambas administraciones.

Barcelona y Madrid fueron las que acogieron las concentraciones más importantes en las que se lanzaron proclamas como "el pueblo catalán no quiere división", "sí se puede" o "queremos hablar".

Protests in Madrid and Barcelona asking for dialogue. "No flags. No hate. No violence". #ParlemHablamos pic.twitter.com/gJM91iUC84

— JA Bayona (@FilmBayona) October 7, 2017