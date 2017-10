Invocando a la fe: Trump limita el acceso gratuito a métodos anticonceptivos

El Gobierno de Trump sigue su giro conservador al desmantelar otra de las medidas que pretenden ir borrando el legado de su predecesor.

La nueva norma emitida hoy por el Departamento de Salud y Servicios Humanos acaba con las partes más importantes de un mandato creado por Obama para obligar a las compañías a incluir la cobertura de control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a todos sus trabajadores.

Los defensores de la norma de Obama defienden que Trump está, en la práctica, privado a millones de mujeres del acceso gratuito a los anticonceptivos.

No obstante, altos funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, bajo condición de anonimato, aseguraron que solo unas 120.000 mujeres perderán acceso gratuito a los anticonceptivos, lo que significa que el "99.9 %" podrá seguir beneficiándose de ellos, según sus cálculos.

En todo caso, la decisión de Trump supone el último giro en la lucha jurídica e ideológica que ha rodeado durante años el mandato para la cobertura gratuita de anticonceptivos de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, conocida como "Obamacare", proclamada en 2010 y que Trump prometió derogar durante su campaña presidencial.

Ahora, la directiva de Trump permitirá que cualquier compañía, incluidas universidades o aseguradoras médicas, dejen de ofrecer cobertura de anticonceptivos a sus empleados, una exención que previamente solo incluía a las iglesias o casas de culto.

BREAKING: We're suing the Trump administration to block new rules allowing employers to deny insurance coverage for birth control. pic.twitter.com/nDT9QE0n8y

— ACLU (@ACLU) October 6, 2017