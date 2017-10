La hermana de Kim Jong-Un asciende en el partido único de Corea del Norte

Kim Yo-Jong se convirtió en miembro suplente del buró político del comité central del Partido de los Trabajadores de Corea, la instancia ejecutiva presidida por su hermano, según la agencia oficial KCNA.

Este ascenso y decenas de otros fueron anunciados el sábado por el líder norcoreano durante una reunión del partido.

El anuncio se produce en un contexto de fuertes tensiones en la península a causa de los ensayos nucleares y los lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte.

Los dirigentes norcoreanos y el presidente estadounidense, Donald Trump, llevan semanas amenazándose mutuamente, Trump declaró este fin de semana en Twitter que solo habría "una cosa" que "funcionaría" con Corea del Norte, sin precisar más.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid……

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017