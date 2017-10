“Solo una cosa funcionará con Corea del Norte”: Trump vuelve con amenazas

"Presidentes y sus administraciones han estado hablando con Corea del Norte durante 25 años, los acuerdos realizados y las cantidades masivas de dinero pagado no han funcionado", comentó Trump en Twitter.

Según el mandatario, los acuerdos con Corea del Norte han sido "violados antes de que la tinta estuviera seca" y los negociadores estadounidenses han sido "engañados".

"¡Lo siento, pero solo una cosa funcionará!", concluyó Trump sin especificar si se refiere a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Pyongyang, algo que ha dicho muchas veces que no descarta.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid……

…hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017