Así es Kim Yo-Jong, la misteriosa hermana menor de Kim Jong-un

El dirigente norcoreano, Kim Jong-Un, ascendió a su hermana, nombrada para el politburó del partido único. Kim Yo-Jong se convirtió en miembro suplente del buró político del comité central del Partido de los Trabajadores de Corea, la instancia ejecutiva presidida por su hermano, según la agencia oficial KCNA.

Pero ¿quien es Kim Yo-Jong? La joven hermana del líder de Corea del Norte ronda la treintena de años, se ha mostrado en público varias veces junto a su hermano en actos políticos y "visitas de orientación sobre el terreno" en los que el dirigente prodiga sus consejos técnicos en todos los campos (industrial, agrícola, escolar, militar…).

Yo-Jong es hija del ex dirigente Kim Jong-Il y de su tercera esposa, la ex bailarina Ko Yong Hui, al igual que su hermano Kim Jong-un y Jong-chol. Se dice que la joven es muy cercana al líder, inclusive ambos estudiaron juntos en Berna, Suiza, entre 1996 y el 2000.

And here's Kim Yo-jong not hiding behind a pillar. She is always seen with a red circle around her because of RULES. pic.twitter.com/ZGcDRtQYMQ

