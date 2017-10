Reportan tiroteo en Universidad de Texas

Un tiroteo en la Universidad de Texas Tech, en el campus de Lubbock, fue reportado la noche de este lunes.

Por medio de su cuenta de Twitter, el colegio informó que sus instalaciones fueron cerradas debido a que en estos momentos se busca al atacante en el campus, pues logró escapar.

"Un tiroteo se ha divulgado en el Departamento de policía de TTU. El tirador logró huir. El campus está en bloqueo. Tomar refugio", precisó en la red social.

A shooting has been reported at TTU Police Department. Shooter is at large. The campus is on lockdown. Take shelter. https://t.co/jOFvYnGgL6

— Texas Tech (@TexasTech) October 10, 2017