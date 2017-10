"Soy la primera esposa de Trump. Soy la primera dama" las polémicas declaraciones de la ex de Trump que enfurecieron a Melania

Ivana Trump, primera esposa del presidente estadounidense Donald Trump, provocó este lunes una airada reacción de la actual mujer del mandatario, Melania Trump.

En una entrevista con ABC News, Ivana Trump, que se encuentra realizando una intensa campaña de promoción de su libro "Raising Trump", se atribuyó, bromeando, el título de "primera dama".

"Tengo número directo con la Casa Blanca pero no quiero llamarlo porque Melania está allá", dijo Ivana al evocar sus contactos con su ex marido.

"Y no quiero provocar celos o algo así porque soy la primera mujer de Trump. ¿Ok? Soy primera dama", agregó riendo.

Ivana Trump on Pres. Trump as a dad: "He was not the father which would take a stroller and go to Central Park." https://t.co/iGg9piFeFi pic.twitter.com/f7ukRIm4t8

— Good Morning America (@GMA) October 9, 2017