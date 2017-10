Las imágenes de la devastación que los incendios han causado en California

Al menos 10 muertos, 20.000 evacuados y 2.000 inmuebles destruidos es el saldo este lunes de devastadores incendios en la región vitivinícola de California, declarada en emergencia.

El gobernador de California, Jerry Brown, firmó un decreto de emergencia este lunes que abraca ocho condados y pidió al presidente Donald Trump que declare estado de "desastre mayor".

Un fotógrafo de la AFP vio cómo casas enteras, viñedos y depósitos en Napa eran tragados por la tormenta de fuego, que arrancó el domingo de noche y ha sido catalogada como una de las peores de la historia de esta zona conocida como el "Wine Country" -el país del vino.











El decreto de Brown ordena a todas las agencias del estado y a la Guardia Nacional a colaborar en el combate de los 18 grandes incendios.

En la carta a Trump, el gobernador explicó que los incendios "crecen rápido y sin control", se "expanden de manera errática" arrasando por ahora con 32.000 hectáreas y 2.000 casas "catastróficamente destruidas".

The K-Mart in Santa Rosa is on fire #ABC7now pic.twitter.com/u16hCp0ETD — Amy Hollyfield (@amyhollyfield) October 9, 2017

Canyon Fire 2

Anaheim Hills

South of the 91

Along the 241 Toll Road @foxla pic.twitter.com/mJTcGp0zod — Rick Dickert (@RICKatFOX) October 9, 2017

"Esperamos que la destrucción escale, impactando tanto residencias como infraestructura pública", indicó la misiva. "He determinado que este incidente es de tal severidad que la respuesta efectiva va más allá de las capacidades del estado y los gobiernos locales afectados y la asistencia federal es necesaria".

Trump aún no se pronunció.