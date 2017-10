Cae Raqqa: la capital del califato del Estado Islámico

La ciudad de Raqa, que fue la "capital" del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria, cayó totalmente este martes en manos de las fuerzas apoyadas por Estados Unidos tras varios meses de combates.

La caída de Raqa es una nueva derrota para el EI, que perdió mucho terreno en Siria y en la vecina Irak tras múltiples ofensivas para expulsarlo de las regiones que conquistó desde 2014.

La alianza antiyihadista apoyada por Estados Unidos afirmó el martes haber retomado el "control total" de la ciudad tras más de cuatro meses de combates con el EI.

Las operaciones militares en la que fuera "capital" de EI en Siria "terminaron (…) la ciudad está bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)", indicó a la AFP un portavoz de esta alianza, Talal Sello.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) había indicado poco antes que las FDS habían tomado el estadio municipal de la ciudad, última posición de los yihadistas en Raqa.

"Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lograron capturar el estadio municipal [en el centro de la ciudad] tras ingresar y rastrillar la mayor parte del sector", indicó a la AFP Rami Abdel Rahman, director del OSDH, precisando que "la mayoría de los yihadistas se rindió".

#SDF control 90% of #Raqqa; fully take Al-Naim circle, once infamous #ISIS setting for public executions/murder. #defeatDaesh @CJTFOIR pic.twitter.com/LHVSpMc4Qi

— OIR Spokesman (@OIRSpox) October 17, 2017