Tiroteo en Maryland: responsable del ataque que dejó al menos tres víctimas fatales se encuentra prófugo

Al menos tres víctimas fatales y dos heridos es el saldo dejó un tiroteo ocurrido en la mañana del miércoles en el parque comercial Emmorton, Maryland, a eso de las 9:00 hora local. El responsable del ataque se encuentra prófugo, según detallan fuentes policiales.

"Agentes de policía llegaron al lugar de los hechos a las 09.02 de la mañana y se encontraron con cinco personas heridas de bala. Tres de ellas han fallecido", dijo Jeffrey Gahler, comisario de policía del condado de Harford, en una rueda de prensa.

La policía informó que el presunto responsable de la emergencia, que se desarrolló a las afueras de Baltimore, fue identificado como Radee Prince (37 años), quien se encuentra prófugo.

SEARCH for SUSPECT:

RADEE LABEEB PRINCE 11/5/79

2008 Black Chevy Acadia DE Tag PC064273

Call 911 if you see the suspect. pic.twitter.com/v8y18FOEUi

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) October 18, 2017