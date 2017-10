FakeMelania: la nueva teoría que tuvo a internet de cabeza preguntándose si Melania Trump utiliza dobles

Una nueva teoría conspirativa saltó a las redes sociales luego que los usuarios de la red social Twitter se comenzaran a cuestionar si Melania Trump era o no la mujer que acompañaba al mandatario estadounidense en una conferencia realizada el 13 de octubre.

De acuerdo al diario El País, habría sido el usuario Joe Vargas quien se encargó de grabar las imágenes de la pareja presidencial que estaban siendo emitidas por CNN, explicar su teoría y difundir el rumor. "Esta no es Melania" señaló.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) October 18, 2017

Desde ese momento comenzaron a surgir una serie de elementos que apoyaban la teoría, como que se veía que estaba utilizando una nariz falsa y la frase que dijo el presidente de EEUU en la conferencia: "Mi esposa Melania, ella está aquí".

La idea que una doble reemplazaba a la primera dama en sus apariciones públicas hacía aún más sentido considerando los rumores que han surgido de la tensa y mala relación de la pareja presidencial.

Las redes estallaron y miles de usuarios comenzaron a dudar de que fuera la primera dama bajo el hashtag #FakeMelania, inclusive hasta cuenta de twitter posee.

La viralización llegó hasta tal punto que @JoeVargas denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que la teoría fuera recogida por el portal TMZ. No obstante, el mito se cae cuando se revisan las imágenes del mismo día donde aparece la primera dama de Estados Unidos sin lentes.

A continuación te dejamos los tuits que dejó esta nueva teoría conspirativa.ç

@alt_USSS ¿Dónde está el #realMelania? Nariz grande, dividida extremos y clip en trama… que no soy ella. Ni de lejos. #fakeMelania

Is that a #fakemelania ? Why would he be so keen to say “my wife who is here right now” if it WAS her? Also, see hair, not Melania-like 😱 — Sarah Hanner Hopwood (@SarahHanner) October 18, 2017

¿Es un # fakemelania? ¿Por qué estaría tan dispuesto a decir "mi esposa que está aquí ahora mismo" si fuera ella? Asimismo el cabello no es como el de Melania 😱

Enloquezco con la teoría de la falsa Melania en twitter. No te llego a NavidaT *se desmaya*#FakeMelania pic.twitter.com/c8XrUsYuo1 — DrAmor (@CeroPaciencia) October 18, 2017