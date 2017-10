La controversial relación de Trump con los familiares de los caídos estadounidenses en el campo de batalla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por ser polémico, sin embargo, su relación con las familias de los militares estadounidenses fallecidos en campaña no se ha escapado de lo controversial.

El país norteamericano considera el trato a sus caídos casi una cuestión de Estado y está acostumbrado a ver imágenes de sus compungidos líderes intentado reconfortar a los miembros de las llamadas familias de la "estrella de oro", un reconocimiento que reciben los seres queridos de los militares caídos.

No obstante, Donald Trump no ha seguido esa tradición ya que estuvo casi dos semanas en silencio luego de la muerte de cuatro soldados en una emboscada en Níger, el 4 de octubre.

"Si miran al presidente (Barack) Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas, muchos de ellos no hicieron llamadas (a los familiares de los fallecidos)", respondió Trump.

En su defensa el presidente aseguró este martes haber enviado "cartas personales" a las familias de las víctimas, que "en algún momento" les llamará porque es lo que ha hecho "tradicionalmente" y acusó a sus predecesores de no realizar llamadas.

Al ser cuestionado por un periodista sobre su afirmación falsa acerca de Obama, Trump pareció rectificar, aunque no del todo. "Creo que el presidente Obama lo hizo (llamar) algunas veces, y quizá otras veces no. No lo sé. Es lo que me han dicho (…) Otros presidentes no llamaron, escribieron cartas. Y algunos presidentes no hicieron nada", argumentó.

"Sabía a lo que se había unido"

La polémica en ese entonces estaba lejos de terminar. Un día después, la congresista demócrata Frederica Wilson aseguró haber escuchado al mandatario decir a la viuda de un militar muerto en una emboscada en Níger que su marido "sabía a lo que se había unido".

Trump insistió en que mantuvo "una conversación muy agradable con la mujer, quien parecía ser una mujer encantadora", y pidió a la congresista que emitiera un comunicado retractándose de sus palabras.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, negó que Trump grabara la conversación, una posibilidad con la que especularon los medios cuando el presidente dijo que tenía "pruebas" de su versión y aseguró que había varias personas en la habitación con Trump cuando hizo la llamada, incluido su jefe de gabinete, el general John Kelly.

Sin embargo, La madre del sargento La David Johnson, uno de los cuatro soldados muertos en Níger, confirmó el miércoles que el presidente fue irrespetuoso cuando llamó a la familia para dar sus condolencias, tal y como denunció la congresista.

Dinero depositado

The Washington Post trató de contactar con las familias de todos los caídos desde que Trump está en la Casa Blanca para corroborar si el presidente había contactado con ellos para darles el pésame, tal y como él mismo aseguró. Sin embargo, de los 20 caídos sólo pudo hablar con 13, de las que tan solo la mitad habían recibido llamadas del mandatario.

Entre los contactados está el padre, Chris Baldridge, quien explicó al rotativo capitalino que el presidente le llamó para darle su pésame después de que su hijo, el sargento Dillon Baldridge, fuese asesinado junto a dos de sus soldados el 10 de junio a manos de un policía afgano.

Trump dijo, 'voy a hacer un cheque de mi cuenta personal por 25.000 dólares'. No podía creer lo que estaba diciendo, y ojalá lo hubiese grabado porque lo dijo", relató Baldridge al The Washington Post junto con asegurar que no había cumplido su promesa.

Baldridge lamentó al mandatario que su ex esposa era la única beneficiaria de los cien mil dólares que el Pentágono da como compensación a las familias de los militares caídos, a lo que Trump respondió con un ofrecimiento de 25 mil dólares de su propio bolsillo.

Horas después de la publicación de la denuncia, la Casa Blanca divulgó un comunicado en el que afirmó que "el cheque ya fue enviado" y criticó que los medios de comunicación utilicen "un gesto generoso y sincero" para su estrategia antiTrump.