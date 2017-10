Argentina cierra en silencio una campaña electoral marcada por caso Maldonado

Mientras los candidatos a las legislativas de este domingo miden sus apariciones públicas y el impacto del caso, que ya es asunto nacional, la sociedad argentina se encuentra a la espera de conocer si el cadáver pertenece o no al joven Maldonado, un desenlace que depende de una autopsia que comenzará mañana y que difícilmente arrojará resultados antes de la votación.

Después de casi dos años de gobierno, Mauricio Macri tendrá su primera gran evaluación en las elecciones legislativas de este domingo. El presidente de Argentina ha sido muy criticado por la oposición que lidera Cristina Fernández de Kirchner, quien se postula al Senado por Buenos Aires.

Estas elecciones, conocidas como “de medio término”, marcarán el futuro tanto del gobierno como de la oposición. Macri verá el impacto que han tenido sus decisiones económicas. En 2016 decidió recortar el gasto público para hacer frente a los números rojos heredados del kirchnerismo. Además, decidió pagar US$9.300 millones a los llamados “fondos buitre”.

Este año ha aumentado la inversión, sobre todo en obras públicas. Se busca también, de esta forma, generar empleo. Pero no ha sido suficiente para salvarse de las críticas de Cristina Fernández, hoy la líder de la oposición.

"La única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, a los fondos buitres, a su familia, a sus amigos…por eso ser peronistas hoy es decir basta Macri con tanta malaria contra el pueblo", dijo la ex presidenta en el evento de cierre de su campaña, frente a 50.000 personas.

Y agregó: "Aunque no seas peronista, te tenés que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos".

Consolidación de Macri

Todas las encuestas y la información publicada por los medios argentinos apuntan a una derrota de Cristina en esta selecciones a pesar de que ya ha anunciado un alza en las tarifas. Esto consolidaría el poder de Macri y dejaría a la oposición muy debilitada.

Los escándalos de corrupción que han surgido en el último año han impactado en la imagen de Cristina. La imagen de José López, ex ministro de gobierno de Fernández, escondiendo sacos de dinero (US$9 millones) en un convento en julio de 2016 se convirtió para muchos en la representación del kirchnerismo.

Mari no solo cuenta con el favor del mundo empresarial argentino, sino que también con buena parte del peronismo. Ellos desean que Cristina Fernández pierda estas elecciones. Un triunfo indicaría que Macri llegó para quedarse.

El papel del caso Maldonado

“Nadie se hace cargo y todavía no sabemos dónde está”. Estas fueron las palabras de Fernández sobre Santiago Maldonado, hombre de 28 años que protestaba en Cushamen el pasado 1 de agosto en favor de la causa mapuche. Ese día, desapareció.

La aparición de un cuerpo en un río cercano al lugar no ha acallado las críticas hacia Gendarmería. Para muchos, ellos lo asesinaron.

Desde el frente oficialista Cambiemos, que según las encuestas se impondría en unos comicios que renovarán un tercio del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados, se prefirió adoptar un perfil bajo tras una campaña centrada en pedir respeto a la justicia y no dar por sentada la responsabilidad de la Gendarmería.

Las únicas declaraciones que salieron de la Casa Rosada fueron las del ministro de Justicia, Germán Garavano, que tras reunirse con el presidente, Mauricio Macri, afirmó que este "sigue con preocupación" las novedades de la investigación.

Tampoco se manifestó públicamente Esteban Bullrich, el candidato oficialista a senador por la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, mientras que la gobernadora de la región, María Eugenia Vidal -una de las figuras más populares de Cambiemos-, habló de un final "triste" y "raro" de campaña, y calificó de "poco claro" el transcurso reciente de la causa.

Por parte de la principal fuerza de la oposición, Unidad Ciudadana, liderada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), también se ha optado por mantener silencio después de la aparición del cuerpo, tras una campaña plagada de críticas al Gobierno, al que extendían la responsabilidad de la desaparición.

Fernández, aspirante a un escaño en el Senado, afirmó en una entrevista en el canal Telefe horas antes de la aparición del cuerpo que ve en el Ejecutivo una "evidente protección y encubrimiento de lo que pasó con Santiago", aunque aclaró que no cree que el Gobierno diese una orden de hacerlo desaparecer, sino que "se complicó con su actitud posterior".

El candidato a senador y líder de 1 País -la tercera fuerza según las encuestas-, Sergio Massa, dijo hoy en una rueda de prensa que es "triste" que los argentinos lleguen a los comicios "cruzados por la violencia, la muerte y las dudas", y cargó contra Macri por estar "más preocupado" por tratar de exculpar a la Gendarmería que de investigar "qué es lo que había pasado".

“Al gobierno, en todo caso, le va a ir peor de lo que se piensa por el asesinato de Santiago Maldonado”, dice a Metro Jorge Gordin, cientista político argentino. “El caso debilita al gobierno porque se asocia lo que le pasó con las fuerzas de seguridad, y por supuesto eso penaliza más al oficialismo que a la oposición”.

Aunque, asegura, eso afectará más al voto progresista. El voto que está afectado por la inflación no cambiará. “Para ellos, el caso de Maldonado es uno más en Argentina. Es comparable al caso Nisman, si bien los contenidos y substancias son distintas, pero sí en sentido de crímenes politizados de dudosa reputación”.

"Yo creo que va ganar el gobierno"

Jorge Gordin, cientista político argentino

¿Qué hay en juego este domingo?

– Primero, estas elecciones son el barómetro más importante para predecir las próximas elecciones presidenciales. Y en este caso particular, tiene que ver con la aprobación o desaprobación de este gobierno que con la posibilidad de la contrincante principal, que es Cristina. O sea, es un barómetro a la luz de medir las posibilidades de reelección presidencial, pero también la aprobación o desaprobación de la gestión de gobierno.

Varias encuestas y medios aseguran que Cristina perderá el domingo. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Macri y para la misma Cristina?

– Macri, por supuesto, respiraría y quedaría tranquilo con todo esto. El tema es lo que ocurriría dentro de la oposición. Estamos hablando del Frente Para la Victoria y estamos hablando de Sergio Massa. Hay básicamente tres patas: una, la más importante, tiene que ver con Cristina. Luego está el peronismo tradicional representado por Florencio Randazzo. Y luego está Massa, que es el peronista renovador. Y por supuesto que el fracaso de Cristina refuerza de forma automática las otras dos piernas. Primero está Massa, quien ha tenido un poco más de proyección que Randazzo. Los dos se verían favorecidos con una derrota de Cristina.

Entonces ¿sería el declive definitivo de Cristina si es que pierde?

– Nunca se sabe en Argentina. No me animaría a decir definitivo. Sí por un tiempo. Porque Argentina es un país de desarrollos pendulares y de crisis. De repente en un contexto de crisis, el ave fénix resurge. Entonces de ahí a decir que nunca más va a aparecer, no. Quedaría debilitada y seguramente de alguno de los dos peronistas que recién te mencionaba saldrá el candidato para las próximas elecciones.

¿Qué se puede esperar para el domingo?

– Yo creo que va ganar el gobierno.