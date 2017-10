Trump "me hizo llorar": la fría llamada del presidente a una viuda de soldado estadounidense muerto en Níger

El presidente Donald Trump tuvo problemas para recordar el nombre de un soldado estadounidense muerto en una emboscada en Níger cuando llamó a su viuda para ofrecerle condolencias, dijo este lunes la mujer, que también aseguró que la actitud del mandatario la hizo llorar.

"Sí, el presidente dijo que él (mi marido) sabía a lo que se exponía, pero que igual es doloroso (…) eso me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y cómo lo dijo", aseguró Myeshia Johnson, la viuda del sargento La David Johnson, en un programa televisivo de la cadena ABC.

Trump "no podía recordar el nombre de mi esposo", aseguró. "La única forma en que recordó el nombre de mi esposo fue cuando me dijo que tenía el reporte de mi esposo frente a él y ahí fue cuando realmente dijo La David", explicó.

El presidente respondió rápido en Twitter. "Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento La David Johnson, y mencioné su nombre desde el principio, sin dudarlo", aseguró.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation!

