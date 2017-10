Estado Islámico volvió a amenazar con ataque en el mundial y a Messi ¿Qué hará Rusia para prevenir un atentado terrorista?

El mundo está en estado de alerta por los últimos atentados adjudicados al Estado Islámico (EI), pero tal parece que en Rusia 2018 la tranquilidad absoluta tampoco estará garantizada.

El grupo terrorista volvió a anunciar que hará presencia en el próximo verano europeo en Rusia. "Oh, enemigos de Alá en Rusia, juro que el fuego de los mujahideen [soldados en la guerra santa] los quemarán, tan sólo esperen", señala el cartel difundido el martes de acuerdo al monitoreo extremista SITE.

#FIFA18 a recurring topic among #ISIS supporters, w chatter & graphics threatening "enemies of Allah in #Russia " https://t.co/MfmbizGUyg pic.twitter.com/CqoEROGfjB

Horas después, SITE difundió otra imagen donde se ve a Messi con un traje de prisionero que lleva su nombre, tras las rejas y con un ojo ensangrentado.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 24, 2017