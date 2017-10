Escándalos de acoso tras caso Weinstein llegan a la política estadounidense: George Bush padre es acusado de manosear a actriz

El ex presidente de Estados Unidos George Bush padre fue acusado por la actriz Heather Lind de manosearla en la presentación de una serie televisiva, según reportes de la prensa. El ex mandatario emitió un comunicado para disculparse con la artista.

Lind, de 34 años, dijo que el ataque ocurrió hace cuatro años en un evento para promover una serie de televisión en la que actuaba, según el diario Daily Mail, que guardó una impresión de pantalla de una publicación de Instagram que la actriz escribió y luego borró.

Heather Lind / Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

"Él no me dio la mano. Él me tocó atrás desde su silla de ruedas, con su esposa Barbara Bush a su lado. Me dijo un chiste picante", dijo Lind, quien aseguró que decidió compartir su historia tras ver a Bush, de 93 años, aparecer en el escenario durante un concierto en beneficio de las víctimas de huracanes que azotaron esta temporada el sur de Estados Unidos y el Caribe.

Según la actriz, Bush repitió su acción durante una sesión de fotos en el evento, mientras su esposa hacía un gesto con los ojos "como diciendo: 'no de nuevo"".

Bush padre se disculpa

En un comunicado divulgado por el Daily Mail y el New York Daily News, un portavoz de Bush no negó los señalamientos.

"El presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría intencionalmente a alguien angustia, y él se disculpa sinceramente si su intento de bromear ofendió a la señora Lind", dice el texto.

Este es el último en una serie de señalamientos de acoso sexual contra poderosos hombres de distintos sectores, que siguió al caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de acosar y violar a actrices.

Acosos en el mundo de la moda y las finanzas

Las repercusiones de la caída de Harvey Weinstein superaron los límites de Hollywood hasta afectar a la industria de la moda y el mundo de las finanzas: las empresas han comenzado a despedir a poderosos hombres acusados de acoso sexual haciendo gala de tolerancia cero.

El grupo editorial Condé Nast confirmó el martes el despido de Terry Richardson, un fotógrafo de Nueva York de 65 años conocido por sus imágenes sexualmente explícitas, a pesar de que hace años que modelos afirmaban haber sido agredidas por él.

En el masculino mundo de las finanzas estadounidenses, una fuente afirmó que el fondo de inversión Fidelity Investments echó al gerente Robert Chow, de 56 años, que llevaba 30 años en la empresa, y a Gavin Baker, de 41, quien administraba un fondo tecnológico de 16 mil millones de dólares.

Su presidenta ejecutiva, Abigail Johnson, considerada la mujer más poderosa de las finanzas en Estados Unidos, llevaba semanas exigiendo su salida de la compañía.