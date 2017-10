“¡Trump es traición!”: manifestante lanza banderas rusas en la cara al presidente de EEUU en el Capitolio

Todo va de mal en peor para el presidente de Estados Unidos, a las miles de críticas que recibe a diario a través de redes sociales se le suma un ataque personal. Un hombre fue detenido el martes por arrojar banderas rusas a Donald Trump.

El hecho ocurrió mientras el mandatario se dirigía a un almuerzo con senadores republicanos en el Congreso en Washington para abordar sus planes de reforma fiscal.

El manifestante, identificado como Ryan Clayton, de 36 años, lanzó las banderas, en las que figuraba escrita la palabra "Trump", al gritó de "¡Trump es traición!".

"¿Por qué está usted hablando sobre recortes fiscales cuando debería estar hablando de traición?", preguntó Clayton, mientras el presidente caminaba junto el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

El manifestante, residente en el estado de Virginia, fue detenido por la Policía del Capitolio y acusado de conducta ilegal. Las fuerzas de seguridad están investigando cómo llegó Clayton hasta ese punto de la sede del Poder Legislativo, pues se necesita una credencial para estar en ese lugar.

El mismo individuo hizo una protesta similar en julio pasado con motivo de la comparecencia a puerta cerrada del yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, ante el Comité de Inteligencia del Senado, informó la cadena ABC News.

Además del incidente con las banderas, el encuentro de los republicanos para debatir respecto a la reforma fiscal quedó empeñado por la guerra previa de descalificaciones mutuas entre Trump y el senador republicano Bob Corker.

Corker, enfrentado con el presidente desde hace tiempo, aconsejó a Trump quedarse al margen de la elaboración del plan fiscal y dejarlo en manos de "los profesionales", sugerencia a la que el mandatario respondió con insultos al senador en su cuenta de Twitter.

"El senador Corker es el incompetente jefe de la Comisión de relaciones exteriores y mira lo mal que le ha hecho a Estados Unidos. No tiene ni idea como todo el mundo estaba riendo y aprovechandose de nosotros. Personas como Bob Corker han dejado a Estados Unidos allá. ¡Ahora avanzamos!

Sen. Corker is the incompetent head of the Foreign Relations Committee, & look how poorly the U.S. has done. He doesn't have a clue as…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2017