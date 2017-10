Corea del Norte bombardea el Sur: globos con propaganda llaman a Trump "enfermo mental"

En las últimas horas Corea del Norte envió a Seúl un número importante de globos que se encontraban repletos de propaganda con mensajes insultantes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al llamarlo "enfermo mental", así como expresiones amenazantes en perjuicio del gobierno norteamericano.

Según lo reportado a través de un tuit, el periodista de Reuters, James Pearson, son panfletos con imágenes y diversas frases que muestran odio hacia los estadounidenses.

“Mentally ill”, “Dotard Trump” – found more propaganda fliers from North Korea in central Seoul. pic.twitter.com/XGZgxdWfFU

— James Pearson (@pearswick) October 29, 2017