¿Quiénes son los tres ex asesores de Trump golpeados por la trama rusa?

La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si hubo injerencia rusa en las elecciones de EEUU golpeó el lunes de lleno a dos ex asesores de la campaña del ahora presidente Donald Trump, acusados de "conspiración", y a un tercero que mintió sobre sus contactos con individuos conectados con Moscú.

Paul Manafort

Es el más importante de los tres involucrados ya que fue el ex jefe de campaña de Trump durante las presidenciales.

De profesión abogado, Manafort (68) se unió al equipo del magnate en marzo de 2016 y la dirigió entre mayo y agosto, cuando tuvo que dimitir tras descubrirse que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar al ex primer ministro proruso de Ucrania Viktor Yanukóvych.

El ex jefe de campaña de Trump es un asesor influyente en el partido republicano ya que formó parte del equipo de varios candidatos a la Casa Blanca que lograron llegar al poder, como Gerald Ford y George H. W. Bush.

Manafort fue imputado este lunes por "conspiración contra Estados Unidos", tentativa de lavado de dinero y no registrarse como agente de un país extranjero, en el marco de la trama rusa.

El abogado, también inculpado por ofrecer falso testimonio sobre su papel como agente extranjero y no presentar las debidas declaraciones sobre cuentas bancarias en el exterior y registros financieros junto con otros siete cargos, se declaró no culpable en audiencia judicial.

El ex jefe de campaña acudió a una oficina del FBI en compañía de Rick Gates para acatar la orden de entregarse.

Rick Gates

Ex socio de Manafort, Rick Gates (45), es imputado por los mismos delitos que el ex jefe de campaña de Trump, y al igual que el, también se declara no culpable.

Gater y Manaford se conocieron en 1980 cuando ingresó a la firma internacional co-fundada por el abogado llamada Black, Manafort, Stone y Kelly, con la que trabajó con importantes miembros del partido republicano, según el sitio web Mother Jones.

El trabajo más importante en el que trabajaron juntos, ya fuera de esa firma, fue en 2006 en Ucrania para la campaña de Yanukóvych, bajo la firma internacional Davis Manaford, de acuerdo al The Guardian.

Además, ambos operadores políticos crearon una firmade capital privado llamada Pericles Emerging Partners LP para invertir en empresas ucranianas en las que solo se concretó una inversión que terminó con líos financieros de acuerdo al portal británico.

Siguiendo esta relación laboral, Gater se unió a la campaña de Trump en 2016. De acuerdo al mismo medio citando a una fuente de campaña, Gater firmó y corrigió el discurso plagiado de Melania en la convención nacional republicana, que poseía extractos del discurso de Michelle Obama.

George Papadopoulos

Por último, pero no menos importante, se encuentra el ex asesor de política exterior de la campaña de Trump, quien admitió haber sostenido reuniones con funcionarios rusos para ensuciar a la candidata demócrata Hillary Clinton, y se declaró culpable de haber mentido al respecto.

Papadopoulos se encontraba en Londres cuando se unió en marzo del 2006 al equipo de campaña del actual presidente de Estados Unidos, de acuerdo a CNN. No obstante, este no fue su primer acercamiento a la política, ya que anteriormente había ejercido brevemente como asesor político del ex candidato presidencial primario del partido Republicano Ben Carson, según el mismo medio.

De acuerdo al inicio de su descripción en su cuenta personal de LinkedIn, Trump lo recomienda como un consultor de petróleo y gas y un "excelente tipo".