El primer caído por trama rusa: ex jefe de campaña de Trump imputado por "conspiración contra Estados Unidos"

El abogado Paul Manafort, ex jefe de la campaña electoral del presidente Donald Trump, fue imputado este lunes por "conspiración contra Estados Unidos", tentativa de lavado de dinero y no registrarse como agente de un país extranjero, en el marco de la trama rusa.

Manafort también fue inculpado por ofrecer falso testimonio sobre su papel como agente extranjero y no presentar las debidas declaraciones sobre cuentas bancarias en el exterior y registros financieros.

El abogado acudió a una oficina del FBI en compañía de un hombre que no fue identificado, acatando una orden de entregarse.

EFE

Tras el arresto, Trump señaló irónicamente que "NO HAY COLUSIÓN" debido a que el foco no está sobre la "torcida Hillary" y los demócratas, sino que en un delito que cometió Manafort antes de ser parte de su campaña.

"Lo sentimos, pero esto es de hace años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña de Trump. Pero ¿por qué no está la torcida Hillary y los demócratas el en foco??? …también, aquí NO HAY COLUSIÓN!", indicó a través de Twitter.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

….Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

La prensa local estadounidense señaló que un socio de Manafort, Rick Gate, también fue imputado formalmente en las investigaciones que conduce el fiscal especial Robert Mueller.

Las pesquisas tienen por objetivo determinar si Moscú interfirió en las elecciones del año pasado a favor de Trump.

Asesor electoral se declara culpable

Por otro lado, George Papadopoulos, un asesor de la campaña electoral de Donald Trump, se declaró culpable de mentir sobre los lazos de esa campaña con Rusia, anunció este mismo lunes el fiscal especial que investiga el caso.

"A través de sus falsas declaraciones y omisiones, el acusado Papadopoulos impidió la investigación en curso del FBI sobre la existencia de vínculos o coordinación entre individuos asociados con la campaña y los esfuerzos del gobierno ruso para interferir con las elecciones presidenciales de 2016", subrayó el fiscal especial Robert Mueller.

Papadopoulos, un asesor de política exterior de la campaña de Trump, se declaró culpable de los cargos de ocultar sus conversaciones con un "profesor" anónimo vinculado a Moscú que ofrecía datos "sucios" sobre Hillary Clinton, rival del actual mandatario en los comicios.

Un dolor para la Casa Blanca

Esta investigación, que se transformó en el mayor dolor de cabeza para la Casa Blanca, se concentra en los contactos entre dirigentes de la campaña de Trump y funcionarios rusos durante la campaña.

El viernes, la cadena de televisión CNN informó que un gran jurado federal aprobó las primeras imputaciones en este caso, abriendo una intensa oleada de rumores sobre inminentes arrestos.

Durante el fin de semana, el presidente Trump recurrió a Twitter para atacar a las investigaciones. "Todas estas conversaciones sobre 'Rusia' justo cuando los republicanos impulsan una histórica reforma y reducción de impuestos. ¿Es una coincidencia? ¡NO!", escribió en uno de sus mensajes.

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017

De acuerdo con Trump, "no existe" colusión. "Los demócratas están utilizando esta terrible cacería de brujas para hacer política".