La ola de denuncias de casos de acoso sexual dejan al destape un problema a nivel mundial

"Somos artistas, administradoras, asistentes, curadoras, críticas de arte, directoras, editoras, estudiantes, galeristas, investigadoras, pasantes y universitarias que trabajamos en el mundo del arte contemporáneo y fuimos víctimas de manoseos, rebajadas, acosadas, infantilizadas, despreciadas, amenazadas e intimidadas por aquéllas y aquéllos en posición de poder", escriben más de 7 mil mujeres para denunciar el acoso sexual en el mundo del arte.

La violencia sexual lamentablemente no es un tema nuevo, muchas mujeres son constantes víctimas de comentarios sexuales no deseados, manoseos, violaciones e incluso femicidios en lugares tan cotidianos como en la calle, el transporte público, el trabajo y el colegio.

“Si todas las mujeres que han sido abusadas o acosadas sexualmente escribieran ‘me too’ en sus perfiles, quizás podamos transmitir la magnitud del problema”, fue el primer tuit de la cadena difundido la actriz Alyssa Milano a través de Twitter.

De acuerdo a ONU Mujeres, "a nivel mundial, el 7% de las mujeres han sido agredidas sexualmente por una persona distinta de su pareja". Sin embargo, muchos casos no se conocen debido a que las víctimas son acalladas bajo amenaza o se niegan a hablar por vergüenza y culpa.

No obstante, en el marco del movimiento de redes sociales #MeToo (yo también) miles de mujeres se han atrevido a denunciar por medio de Twitter, Facebook y otras plataformas online casos de acoso tanto en las calles, en el transporte público como en el trabajo para crear conciencia sobre que el acoso sexual es un problema que afecta a muchas.

Acoso sexual en el trabajo

Todo el revuelo mediático reciente se desencadenó producto de las acusaciones de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, escándalo destapado por el diario New York Times y la revista The New Yorker, con denuncias de más de 60 mujeres, incluidas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Mira Sorvino, y otras tantas de violaciones que el productor niega.

Entre un 30% a un 50% fluctúa el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en el trabajo, siendo entre el 40% y el 50% de las mujeres de países de la Unión Europea, y entre el 30% y el 40% de las mujeres en Japón, Malasia, Filipinas y Corea del Sur, de acuerdo a ONU Mujeres.

Tras el caso Weinstein, las mujeres del mundo del deporte, los medios de comunicación, el cine, la moda y las finanzas han alzado la voz y expuesto a la luz pública a los acosadores que se esconden bajo un título de poder.

Fidelity Investments, una de las mayores firmas de finanzas del mundo, despidió recientemente a dos altos ejecutivos tras denuncias de acoso, incluido al director de un fondo tecnológico de 16 mil millones de dólares.

Numerosos políticos poderosos de Estados Unidos han sido denunciados por abusar de su poder. El ex presidente estadounidense George H.W. Bush, de 93 años, pidió el miércoles disculpas luego de que una actriz lo acusó de toquetearla hace cuatro años.

La gimnasta olímpica McKayla Maroney, ganadora de una medalla de oro, reveló que fue agredida desde los 13 y durante años por el ex doctor del equipo nacional de gimnastas, Larry Nassar, que enfrenta un juicio por más de 20 cargos de agresión sexual.

En Inglaterra, 36 "tories", miembros del Partido Conservador británico, fueron denunciados en episodios de acoso sexual, abuso verbal y tocamientos, de acuerdo a un informe elaborado por la misma colectividad recogido por El Mundo.

El más reciente caso se conoció a través d euna entrevista publicada el domingo. El actor Anthony Rapp (46), contó como el actor de "House of Cards" Kevin Spacey, entonces de 26 años, se había lanzado sobre él cuando tenía solo 14 años al final de una velada en su departamento en Manhattan. El joven dijo que logró escapar y refugiarse en el baño.