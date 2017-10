El pedo de un hipopótamo deja tres ancianos hospitalizados: el fake que se hizo viral

La noticia asegura que tres ancianos visitaban el parque de Cabárceno en Cantabria, tuvieron que ser ingresados tras ser intoxicados por un pedo de un hipopótamo.

"En principio pensamos que había sido una especie de bomba, hasta que nos dimos cuenta de que fue una flatulencia del hipopótamo. Nunca había visto nada igual", decía en la 'noticia' un supuesto testigo.

"Avisamos a los visitantes que no den de comer a los animales; ellos tienen su dieta y no pueden comer otra cosa. No suelen hacen caso y luego pasan cosas desagradables como esta", aseguraba el supuesto cuidador de los animales.

Pero todo era mentira, y se trataba de una nota extraída del l medio satírico "Aquí Hay Noticia", que publica informaciones humorísticas pero falsas, como advierte en su perfil.

No. Un hipopótamo no ha dejado hospitalizadas a 3 personas de un pedo. Es una noticia de "humor" de haynoticia Gracias a @kurioso pic.twitter.com/lgBQECdPIj — MALDITO BULO (@malditobulo) October 30, 2017

En la noticia, se explicaba que "varias unidades del servicio de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron a tres de los visitantes, que no conseguían ser reanimados".

El propio parque de Cabárceno ha desmentido con humor este suceso a través de su cuenta de twitter.

😂😂😂 no hombre no, nuestros hipopótamos son muy prudentes — Parque de Cabárceno (@PCabarceno) October 30, 2017

Hubiera sido una broma buenísima para los #SantosInocentes pero hoy es #Halloween 🎃 ¡Respirad tranquilos! 😂😂😂 pic.twitter.com/Jphg2OBZSk — Parque de Cabárceno (@PCabarceno) October 31, 2017

