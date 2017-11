Osama bin Laden tenía pornografía, video juegos, una serie de animé completa y videos virales en su computador

La CIA publicó este miércoles miles de documentos y videos de Osama bin Laden encontrados durante la operación militar estadounidense en la que murió el líder de Al Qaida en Pakistán hace seis años. Sin embargo, llaman la atención los que no fueron divulgados que revelan las posibles preferencias del líder terrorista.

La institución reveló 470 mil archivos hallados durante el operativo del 2 de mayo de 2011, en el que miembros de la división especial Navy SEAL del Ejército estadounidense encontraron y mataron a Bin Laden en una vivienda de la ciudad paquistaní de Abbottabad.

No obstante, hay un número de archivos que no pudieron ser divulgados públicamente debido a que incluye material sensible para la seguridad de Estados Unidos. Entre estos se encuentran "elementos protegidos por derechos de autor, pornografía, malware y archivos en blanco, corruptos y duplicados", según informa la CIA.

Sin duda alguna lo que llama fuertemente la atención es el lado otaku de bin Laden. En su ordenador destaca la gran cantidad de juegos de Naruto, Bleach, y de la famosa serie Dragon Ball, además de la serie completa Devil May Cry, de acuerdo al sitio PCGAmes.

Entre los films que disfrutaría el líder de Al Qaida "Batman Gotham Knight", "Final Fantasy VII", "Resident Evil", "Storm Rider – Choque de los males", una serie de documentales del National Geographic y otros varios documentales que hablan de él.

Tampoco podían faltar los videos virales. De acuerdo a el Clarín, entre los archivos se encontraron los videos "Charlie me mordió el dedo" y tutoriales de YouTube sobre "Cómo hacer una flor de ganchillo".

Finalmente, cabe destacar los videos caseros de bin Laden. Investigadores de un centro de reflexión, que tuvieron acceso a los archivos antes de ser desclasificados, afirmaron que éstos contienen diarios personales de Bin Laden y el video de la boda de uno de sus hijos.

Matrimonio del hijo de Osama bin Laden, Hamza. / AFP PHOTO / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES" LONG WAR JOURNAL

No obstante, no se puede descartar que estos archivos no sean parte de su colección personal, sino que de otro individuo que haya utilizado su ordenador para disfrutar de tan curiosa colección.

Reveladores documentos

"La publicación de hoy [por miércoles] ofrece al pueblo estadounidense la oportunidad de saber más sobre los planes y funcionamiento de la organización terrorista", aseguró el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Según Thomas Joscelun y Bill Roggio de la Fundación en Defensa de las Democracias, que pudieron estudiar los documentos antes de ser publicados, éstos ofrecen una nueva visión de la operación.

"Estos documentos ayudarán a responder algunas preguntas que todavía tenemos sobre el liderazgo de Al Qaida", apuntó Roggio.

El video de la boda de Hamza bin Laden, celebrada presuntamente en Irán, ofrece por ejemplo la primera imagen del hijo favorito de Bin Laden como adulto.